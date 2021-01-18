В Новосибирске мужчина угнал машину с автомойки, где раньше работал. Чтобы найти его в городе был объявлен план «Перехват».— В управление МВД России по городу Новосибирску поступила информация о том, что с автомойки на улице Плахотного, 23 был совершен угон автомобиля «Хонда Аккорд». В городе был задействован план «Перехват». На место преступления незамедлительно были направлены экипажи ДПС. В ходе оперативно — розыскных мероприятий, правоохранителям удалось установить личность угонщика. Им оказался 30-летний сибиряк, временно проживающий в Ленинском районе Новосибирска, бывший сотрудник данной автомойки, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Было установлено также и предполагаемое местонахождение угонщика. Примерно в полдень экипаж полка ДПС обнаружил угнанный автомобиль в районе жилмассива «Чистая Слобода». Машину открыли: внутри лежал сотовый телефон предполагаемого угонщика. За авто установили скрытое наблюдение. При очередной попытке прокатиться на угнанном автомобиле, сибиряка задержали. Сесть за руль он собирался будучи нетрезвым.Подозреваемого доставили в отдел полиции. Сейчас по данному факту было возбуждено два уголовных дела: по статье 166 УК РФ «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и по статье 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru