В Западно-Сибирском Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Новосибирске в ближайшие три дня. В день Крещения снова начнет холодать, а на следующую ночь ударят крепкие морозы ниже -30.— Характер погоды меняется, потому что к нам смещаются циклоны с Атлантики. Сегодня мы ждем прохождение холодного фронта. В Новосибирске ночью 19 января будет небольшой снег, днем — преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью будет от -19 до -21 градусов, днем — от -16 до -18 градусов. 20 января без осадков, ночью ожидаются морозы до -32 градусов, днем будет от -20 до -22, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.Следующая ночь, по прогнозам синоптиков, будет уже не такой морозной: температура повысится до -22 —-24 градусов, а днем — до -11 — -13.Напомним, на прошлых выходных 16 и .17 января погода была, как весной — в воскресенье воздух прогрелся до -5 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Почти весна!». Узнали, какой будет погода в Новосибирске на выходныхВ разгаре января в город придет аномальное тепло (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru