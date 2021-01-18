В Новосибирской области снизился прирост заболевших коронавирусом. Согласно рекомендациям, это позволяет ослабить действующие ограничения. Так сообщили глава областного Роспотребнадзора на оперативном совещании в понедельник, 18 января.— В среднем за сутки число заболевших увеличивается на 0,5%. Таким образом, Новосибирская область вышла на третий этап снятия ограничений, когда ограничения почти полностью отменяются, — заявил руководитель Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время совещания в правительстве.Напомним, в Новосибирске до конца марта 2021 года действует режим повышенной готовности. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах следует быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru