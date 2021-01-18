Спасатели МАСС опубликовали видео, как эвакуируют пострадавших в ДТП 17-летнюю девушку и 19-летнего водителя. Авария произошла в Дзержинском районе 17 января на Гусинобродском шоссе. Там столкнулись «Toyota Sprinter» и «КамАЗ».На кадрах видно, что от удара машина превратилась в груду металлолома. Водитель и его пассажирка оказались заблокированы внутри салона.— Спасатели достали пострадавших с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, — пояснили в МАСС.Новосибирцев госпитализировали в больницу. У девушки закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана верхнего века и носа, контузия глаза, у парня сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, плечевого сустава, рваная рана головы.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске иномарка с 17-летней девушкой влетела в «КамАЗ».Ее с травмой глаза госпитализировали в больницу. (подробнее)