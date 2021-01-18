В Новосибирске на 81-м году жизни умер Григорий Шустер — актер «Красного Факела». В этом театре он проработал больше 30 лет.— Григорий Александрович лег в больницу 31 декабря прошлого года. У него резко ухудшилось самочувствие после прощания с Валентиной Ивановной Широниной, умершей до этого от коронавируса. Но Григорий Александрович попал не в ковидное отделение. Его диагноз мы еще уточняем у родственников, — рассказал КП-Новосибирск руководитель пресс-службы «Красного факела» Артем Ремнев.Григорий Шустер окончил Новосибирское театральное училище в 1966 году. После этого его пригласили в Новосибирский ТЮЗ (ныне «Глобус»), где он сыграл более 200 ролей, заслужив негласные титулы «самого детского актера города» и «главного Деда Мороза». В «Красном факеле» артист играл с 1990 года, писал сценарии и ставил новогодние пьесы. За работу в театре и участие в культурной жизни Новосибирска актер был удостоен нескольких премий. Кроме того, он преподавал в театральных студиях города и Новосибирской государственной консерватории.Напомним, актриса «Красного факела» Валентина Широнина умерла от коронавируса 28 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОт коронавируса умерла Валентина Широнина — актриса театра «Красный Факел»Она проработала в театре больше 40 лет (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru