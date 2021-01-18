В понедельник, 18 января, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.— Это мужчины в возрасте 60 лет, 65 лет, 81 год и женщины в возрасте 25 лет, 62 года, 64 года, 84 года, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 114 человек, — говорится в сообщении оперштаба.На данный момент в реанимации находится 141 человек, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 25 пациентов.За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 138 человек, выздоровели 97 пациентов.С начала вспышки коронавирус диагностировали у 30461 человек, в том числе у 1 732 ребенка, выздоровели 27258 пациентов.В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru