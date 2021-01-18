37-летний житель Новосибирска Максим Костев поймал в Обском водохранилище возле поселка Красный Яр огромного судака. Вес рыбы — 4,9 килограмма. На рыбалку мужчина отправился 16 января вместе с друзьями.— В тот день мы поехали на рыбалку втроем. Остановились на Обском водохранилище. Рыба ловилась, но не у всех: я поймал 7 маленьких судаков, каждый сантиметров 35, не больше килограмма. К вечеру перебрались на другое место, поближе к фарватеру. Я пробурил лунку и буквально через пару минут начало клевать, рыба отбирала удочку! Пришлось сначала одному помучиться, потом товарищи помогли вытащить добычу. И вот мой трофей сезона-2021 на льду! Поймал его на судачью блесну, — рассказал КП-Новосибирск Максим Костев.Позже рыбак сфотографировался со своим уловом. Из судака он хочет приготовить блюдо для всей семьи, но какое — секрет.Напомним, в сентябре 2020 года молодой рыбак из Новосибирска поймал возле поселка Тулинский карпа весом почти 8 килограммов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Бился, сачок мне сломал»: под Новосибирском рыбак поймал карпа-гигантаЗа ним мужчина охотился полдня (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru