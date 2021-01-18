В селе Криводановка Новосибирской области 63-летнего пенсионера покусала собака. Произошло все рано утром 13 января — пострадавшего мужчину увезли на «скорой помощи» в больницу. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.— Поступило заявление о том, что около 4 утра на улице мужчину покусала собака. Врачи поставили диагноз: частичный разрыв полового органа, — сообщил КП-Новосибирск источник.Напомним, в ноябре 2020 года в городе Черепаново Новосибирской области огромный алабай напал на 28-летнего мужчину, разодрав ему руку и ногу. Позже животное искусало 9-девятилетнего школьника, который возвращался домой с уроков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он рвал мясо на мне до костей»: под Новосибирском алабай-гигант искусал мужчину и девятилетнего школьникаАгрессивный пес держит в страхе весь переулок и не подчиняется хозяевам (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru