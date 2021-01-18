Новосибирская фирма в суде добилась запрета на незаконное использование бренда «Сибирский банный чан».Под этим товарным знаком компания третий год выпускает чаны собственной технологии. Она запатентована. Изделия популярны не только в России, но и за рубежом. Цена за один чан стартует от ста тысяч рублей.— Граненую форму чанов до нас никто не делал, — рассказал «Новой Сибири» основатель компании Дмитрий Лазарев. — За три года работы мы нашли максимально комфортную для человека форму, задающую определенное положение спины, стоп, коленных чашек.Партнер Дмитрия Лазарева зарегистрировал собственную компанию, использовав знакомый бренд. В арбитражном суде, куда обратился представить Дмитрия Лазарева, встали на сторону сибиряка.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru