В Хабаровске полицейский задержали 33-летнего пассажира, прилетевшего из Новосибирска. В пути он нарушил правила безопасности: курил в туалете. Об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.— В дежурную часть линейного отдела полиции аэропорта Хабаровска поступило сообщение от представителя службы авиационной безопасности о том, что к борту воздушного судна, прибывающего из города Новосибирска требуется наряд полиции. Пассажира доставили в дежурную часть, где на него составили административный протокол, — прокомментировали в ведомстве.Известно, что мужчина, куривший на борту самолета, проживает в Кемеровской области.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru