В Ленинском районе Новосибирска внедорожник «Mitsubishi Pajero» врезался в легковушку «Toyota Corolla». Удар пришелся на пассажирскую сторону, где находился в это время сидел 10-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей левой теменной области. Подробности ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.— Авария произошло около 12 часов 17 января. За рулем иномарки находился 23-летний новосибирец. Он двигался по промышленной зоне стороны улицы Большая, в сторону улицы Станционной. Около дома №30 по улице Станционная легковушка столкнулась с встречным внедорожником, — сообщили в ведомстве.На месте аварии работали инспекторы ДПС.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru