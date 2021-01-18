Пробки в Новосибирске 18 января 2021 года: из-за ДТП затруднено движение в проезде Энергетиков. Водителям сложно проехать по близлежащим улицам: Станиславского, Станционной, Ватутина, Котовского, Троллейной и Титова. Также движение застопорилось на проспекте Карла Маркса, улицах Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко.На правом же берегу пробки в несколько километров растянулись по улицам Большевистской и Богдана Хмельницкого.Водители жалуются на дорожную обстановку:— С 7 утра уже бешеная пробка в 4 ряда.— Стоим с улицы Серафимовича, — пишут автомобилисты в «2Гис».По данным сервиса «2Гис» уровень пробок на дорогах в 8 утра достиг 8 баллов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru