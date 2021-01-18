В Дзержинском районе Новосибирска на Гусинобродском шоссе «Toyota Sprinter» влетела в «КамАЗ». ДТП произошло вечером 17 января напротив дома №23 улиц Дегтярева. По предварительной информации, новосибирец на «Toyota Sprinter» выехал на встречную полосу.От удара иномарка превратилась в груду металлолома. В это время в легковушке находились 19-летний водитель и 17-летняя девушка. Их с травмами госпитализировали в больницу. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирску.— У девушки закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана верхнего века и носа, контузия глаза, у парня сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, плечевого сустава, рваная рана головы, — сообщили в ведомстве.На месте аварии работали инспекторы ДПС. Они выясняли все обстоятельства случившегося.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru