История началась в Новый год: 1 января в полицию обратился 71-летний пенсионер с улицы Зыряновской.- Когда пожилой мужчина выгуливал собаку, к нему подошел парень и стал угрожать пистолетом: грабитель потребовал отдать все ценные вещи и деньги. При себе у мужчины был только сотовый телефон - его и забрал грабитель, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Сумма ущерба составила 4,5 тысячи рублей.Вскоре полицейским удалось поймать грабителя: им оказался ранее судимый за кражу 18-летний житель Тогучинского района.- Во время обыска в доме у подозреваемого полицейские нашли пневматический пистолет, и парень во всем сознался, - продолжают в ведомстве. - Как оказалось, утром 1 января он вместе с друзьями отмечал Новый год, и один из мужчин решил доказать своим знакомым, что сможет отобрать вещи у прохожего.В отношении парня возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru