ЧП произошло в одной из новосибирских психиатрических больниц 14 января: около девяти утра там покончил с собой 55-летний пациент.- Мужчина подозревался в убийстве: в клинике он должен был пройти судебно-психиатрическую экспертизу, - пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Этапировали его из СИЗО в больницу 14 января. В палате мужчина находился один, охраняли его четверо полицейских.Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства самоубийства мужчины:- Сейчас проводится служебная проверка, - продолжает источник в правоохранительных органах.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru