Трагедия произошла в старый Новый год: 14 января умер десятиклассник из вечерней школы №10.- В 21.20 тело 17-летнего подростка обнаружили в квартире брата в доме №7 по улице Бронной, - сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Со слов 28-летнего брата школьника известно, что парень употреблял наркотики.Никаких следов насильственной смерти на теле подростка не было обнаружено: известно, что его рвало перед смертью. Причину гибели подростка предстоит в ближайшее время выяснить полицейским.КП-Новосибирск следит за ходом расследования.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru