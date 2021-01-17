Хорошая новость для новосибирских любителей хоккея: «Сибирь» обыграла московское «Динамо» - новосибирским хоккеистам это удалось впервые за 9 лет.- «Сибирь», уступая 2:3, заменила вратаря шестым полевым игроком и сумела сравнять счет, - рассказали в хоккейном клубе «Сибирь». - В серии послематчевых бросков дважды был точен Александр Шаров, а победная попытка на счету у Микаэля Руохомаа! Ворота защищал Харри Сятери.В итоге матч закончился со счетом 4:3, и сейчас новосибирские болельщики пишут восторженные комментарии в соцсетях:- Молодцы, мужики!- Просто шедеврально! Порадовали так порадовали!- Ну наконец-то показали сибирский характер.Следующий матч у новосибирской команды будет 19 января: хоккеистам предстоит сразиться с московским «Витязем».К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru