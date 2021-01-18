Погода в Новосибирске 18 января 2021 года будет снежной и холодной, а на дорогах будет скользко. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.— Ночью в Новосибирске будет около-10 — -12 градусов, с повышением к утру, днем — -9 — -11 градусов. Ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег, поземок, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, скорость 8-13 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.По Новосибирской области днем термометр покажет около -9 — -14 градусов. Будут также гололедица и метели с сильным юго-западным ветром с порывами до 18 метров в секунду.«Яндекс» прогнозирует пасмурную погоду и небольшой снег. Утром около -6 градусов, а к вечеру температура опустится до -18.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru