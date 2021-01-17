Историей с избиением 10-летнего мальчика на горке в Новосибирске занялись следователи. Напомним, кандидат в депутаты решил вступился за своего 10-летнего сына, которого, как ему показалось, обидел на детской горке сверстник. Мужчина схватил ребенка, а сыну сказал пинать мальчика. Очевидцы уверяют, что очевидцам он кричал: «Смотрите!». В итоге мальчик с сотрясением мозга оказался в больнице.Теперь в ситуации предстоит разобраться следователям:- Началась доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтец мальчика, который помогал сыну избить другого ребенка, оказался кандидатом в депутаты НовосибирскаМама пострадавшего мальчика рассказала, из-за чего произошел конфликт и показала новое видео (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru