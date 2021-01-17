После схода лавины в Норильске, унесшей жизни супружеской пары и маленького ребенка, под следствие попал экс-депутат Совета депутатов города Новосибирска - Евгений Панферов, который является начальником управления ГО и ЧС администрации города Норильска.Напомним, трагедия произошла ночью 8 января 2021 года: на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Под толщами снега оказались несколько домиков, в одном из них в момент ЧП директор канатной дороги с женой и двумя сыновьями. Выжил только их старший сын.Уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Был задержан оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы: он 30 декабря получил оперативную сводку из Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю об опасности схода лавин, но не внес предупреждение в сводку ГО и ЧС города Норильска. Его уже поместили под домашний арест.Сейчас под домашним арестом в Норильске находится и Евгений Панферов. По версии следствия, он не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту включаемых оперативными дежурными единой дежурно-диспетчерской службы Норильска в сводку сведений о погодных условиях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Не осуществлял должного контроля»: начальника управления ЧС Норильска задержали по делу о гибели трех человек под лавинойСледователи полагают, что из-за его попустительского отношения к работе произошла трагедия (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru