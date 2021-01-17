В воскресенье, 17 января, в 07.05 в Искитимском районе произошла серьезная авария: на 82 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт » столкнулись грузовик и иномарка.- Водитель легкового автомобиля ехал в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, - пояснили в ГИБДД Новосибирской области.Удар был такой силы, что без жертв, увы, не обошлось:- Погибли два пассажира: одному из них было 18 лет, - продолжают в ведомстве. - Водитель, которому тоже 18 лет, получил травмы.На месте работают сотрудники полиции, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru