Стали известны подробности ЧП с рабочим, который получил 90% ожого тела во время ремонта теплотрассы:- Сотрудник нашей компании - 35-летний слесарь по обслуживанию тепловых сетей - упал в тепловую камеру, - пояснили колрреспондентам КП-Новосибирск в СГК.Врачи областной больницы рассказали, в каком состоянии сейчас находится пострадавший слесарь:- Мужчину доставили в состоянии шока, его пришлось ввести в медикаментозный сон, - рассказали КП-Новосибирск в областной больнице. - Сейчас он находится в ожоговыйК ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru