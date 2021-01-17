Погода в Новосибирске на 17 января 2021 года порадует горожан: синоптики накануне Крещения обещают потепление.- Днем в Новосибирской области будет минус минус 2 - минус 7 градусов, в некоторых районах - минус 12 градусов (непосредственно в Новосибирске - минус 5 - минус 7 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ночью похоложает до минус 7 - минус 12 градусов, в некоторых районах до минус 17 градусов (непосредствественно в Новосибирске - до минус 8 - минус 10 градусов).Ожидается ветер с порывами до 19 метров в секунду, возможны снегопады, на дорогах будет гололед.Примерно такой же прогноз дает и «Яндекс»: столбик термометра покажет минус 7 градусов, пойдет снег.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru