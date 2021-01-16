В Новосибирске 92-летнему пенсионеру не продали лекарство по рецепту. Оказалось, что медицинский документ оформлен неправильно. Об этом в своем посте в Фейсбуке рассказала Дарья Макарова.— Беда пришла, откуда не ждали. Проблема в том, что на бланке рецепта в синем штампе организации не был указан индекс. Речь о почтовом индексе. Почтовый адрес указан, а индекс нет, — рассказал Дарья в соцсети.Сибирячка рассказала КП-Новосибирск, как провизор объяснила свой отказ пенсионеру.— Она сказала, что с ноября 2020 года действуют новые правила. Хотя в рецепте указано «Новосибирск 90». Этого более чем достаточно. Дедушке назначено лечение, он испытывают сильную боль, — прокомментировала ситуацию КП-Новосибирск Дарья Макарова.Сибирячка возмущена тем, что аптека заставила мучиться пожилого человека без нужного ему препарата.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru