Жительница Новосибирска поблагодарила двух полицейских Николая Кайбеля и Данила Костышина. Они 10 января в составе экипажа ДПС спасли женщину, двоих ее детей и маму в мороз. Дело в том, что машина сибирячки внезапно сломалась: она буквально заглохла среди дороги на Толмачевском шоссе.— Я возвращалась из области в город. На толмачевском кольце мой автомобиль сломался. Чтобы я не предпринимала для возвращения авто в строй, все напрасно. Звонила в такси, везде отвечали, что никто не берет вашу заявку, ждите полтора часа, хотя я слезно просила, так как двое детей в машине. Но все безуспешно. Вдруг ко мне подъехала машина сотрудников ДПС, — рассказала сибирячка в группе «АСТ-54». — Спасибо им огромное, низкий поклон и дай Бог здоровья! Они наши спасителиКак только полицейские узнали, что в машине дети, они тут же пересадили их в патрульный автомобиль, чтобы отогреть. Кроме того, сотрудники устранили неисправность в машине женщины, потом они дождались пока автомобиль прогреется и только потом отправили семью домой.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru