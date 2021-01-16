Из магазина в Академгородке женщина унесла 20 вещей. Одежду мимо кассы она носила больше месяца. Исчезновение вещей обнаружила уборщица, случайно.— Она переставляла пуфики в примерочных, и в одном из них что-то застучало. Мы извлекли полосы ткани с прикрепленными к ним круглыми антикражными брелоками. Мы не сомневаемся, что это дело рук одной и той же воровки, ведь все похищенные модели почти одного размера — от 50-го до 54-го. В основном это платья и юбки. Видимо, женщина обладает хорошими швейными навыками: края рукавов и подолов отрезаны идеально ровно качественными профессиональными ножницами, — рассказали изданию «Навигатора» продавцы магазина.Несмотря на кражу, продавцы не стали обращаться в полицию. Недостачу разделили поровну и заплатили из собственного кармана.Руководители магазинов понимают, что в полиции при подаче заявления им нечего предъявить. В видеосъемке покупателей, заходящих и выходящих после примерки, им не за что зацепиться.Тогда продавцы пошли на хитрость.— За время выходных мы переставили датчики в туда, откуда срезать их с тканью просто невозможно. Платья примерять стало менее комфортно, зато кражи прекратились,- рассказал продавец.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru