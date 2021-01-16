Очевидцы сняли на видео, как спасали 67-летнего мужчину на пожаре в доме на улице Народная Калининского района. На кадрах видно, что спасатели выносят на носилках новосибирца без сознания и передают врачам «скорой помощи». Медики констатировали смерть пожилого мужчины. Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, чтобы его спасти пожарным пришлось ломать металлическую дверь.— В течение 14 минут локализовали пожар и ликвидировали открытое горение на площади 15 квадратных метров, не допустив распространение огня соседние квартиры. Горели домашние вещи, — рассказали в ведомстве.По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Из дома самостоятельно эвакуировались 4 человека.В СК по Новосибирской области проводят доследственную проверку.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАЖЕВ Новосибирске на пожаре погиб 67-летний мужчина: следователи озвучили причину трагедии.В доме загорелась квартира на третьем этаже. (подробнее)