В Кировском районе Новосибирска между двумя 10-летними мальчиками произошел конфликт на горке, в который вмешался отец одного из школьников. Подробности рассказали очевидцы, снявшие разборку на видео.— На днях произошел страшный случай на горке между домом №3 на улице Виктора Уса и домом 12/5 на улице Петухова. Дети катались. В какой-то момент столкнулись два мальчика, один из них был с папой. Школьники поссорились. Мужчина повалил чужого ребенка на снег и сказал своему сыну бить! На видео видно, как он пинает другого мальчика, а его отец — держит, — рассказала в группе «АСТ-54» очевидица.Подростка госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга.В полиции КП-Новосибирск рассказали, что к ним с заявлением обратились родители обоих мальчиков.— Это произошло 11 января. Полицейские опросили участников конфликта. Родителям пострадавшего мальчика выдано направление на прохождении судебно-медицинской экспертизы, которая установит вред здоровью. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, — прокомментировали КП-Новосибирск в полиции.Известно, что второй подросток тоже пострадал, у него диагностирован ушиб мягких тканей лица.КП-Новосибирск следит за развитием событий.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru