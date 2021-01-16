В субботу, 16 января, в Калининском районе Новосибирска произошла трагедия. В доме №49 на улице Народной загорелась квартира на третьем этаже. Из нее спасатели вынесли 67-летнего хозяина. Врачи «скорой помощи» констатировали его смерть.— По данному факту проводится доследственная проверка. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Как рассказали в МЧС по Новосибирской области, самостоятельно из дома эвакуировались 4 человека. Они не пострадали.Накануне, в Бердске на пожаре погибли два человека: пожилая супружеская пара. По предварительной информации причиной трагедии стала короткое замыкание проводки из-за электрогрелки.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНазвана причина пожара, который унес жизни двух человек в Бердске.Трагедия произошла в шестиэтажном доме на улице Красная Сибирь. (подробнее)