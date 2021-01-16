Новосибирские полицейские задержали жителей Алтая: 35-летнюю женщину и 32-летнего мужчину, которых подозревают в серии квартирных краж. С потенциальными жертвами сибиряк знакомился по Интернету. Мужчина оказывал всяческие знаки внимания, а когда наступал удобный момент, скрывался из жилья дамы с ее деньгами, шубами и золотом.Одна из пострадавших рассказала, как лишилась денег.— Весной прошлого года тетя познакомила меня с этим мужчиной, когда я была у нее в гостях, — рассказала Наталья изданию «ЧС-ИНФО». -Я как-то сказала, что хочу купить мобильный телефон, и он предложил помочь приобрести его дешевле. Я дала ему четыре тысячи рублей, после чего он пропал. А у тети он занял 8 тысяч рублей на личные нужды.Позже девушка в соцсети нашла еще одну пострадавшую от рук алтайского вора. Вот только у нее он украл золота и шубы почти на полмиллиона рублей.— Познакомились мы с ним на сайте. Как-то все быстро у нас закрутилось, все было, как хотелось бы каждой женщине — цветы, масса внимания и замечательных слов. А когда я попросила его показать паспорт, он исчез с драгоценностями, — рассказала женщинаМужчину задержали сотрудники ДПС 12 января. Полицейские выследили машину по камере видеонаблюдения. За рулем подельница мужчины. Заметив, что их преследуют, мужчины убежал из автомобиля. Его догнали полицейские. Подельница сопротивления не оказала.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru