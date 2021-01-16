В субботу, 16 января, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.— Это мужчины в возрасте 58 лет, 61 год, 67 лет и женщины в возрасте 42 года, 61 год, 66 лет, 83 года, 84 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 098 человек, — говорится в сообщении оперштаба.На данный момент в реанимации находится 96 человек, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 18 пациентов.За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 146 человек, выздоровели 237 пациентов.С начала вспышки коронавирус диагностировали у 30181 человек, в том числе у 1 725 детей, выздоровели 27060 пациентов.В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru