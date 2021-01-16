В субботу, 16 января, под Новосибирском столкнулись «ВАЗ-2109» и «Kia Ceed». От удара обе машины вылетели с дороги в кювет. В областном ГИБДД КП-Новосибирск рассказали подробности аварии.— Столкновение произошло около восьми часов утра. 25-летний водитель «ВАЗ-2109» ехал по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны Новосибирска в направлении Черепаново. На 71 километре он выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Kia Ceed», — рассказал КП-Новосибирск представитель УГИБДД по Новосибирской области.В аварии пострадал водитель «девятки». Его с переломами госпитализировали в больницу. На месте ДТП работают полицейские. Они выясняют причину, по которой мужчина выехал на встречную полосу.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru