Рэпер из Новосибирска Александр Винюков продает на Авито коллекцию постеров с Eminem. Изначально сибиряк продавал картинки со звездой за полтора миллиона рублей, но чуть позже цену скинул. Сейчас плакаты с кумиром он готов отдать за 950 тысяч рублей.— Мое объявление себе сохранили 23 человека — это потенциальные клиенты. Я скинул цену, чтобы люди видели: я готов уступить, — объяснил КП-Новосибирск Александр.Напомним, всего в коллекции новосибирца около 100 плакатов. Рэпер хочет продать свою золотую коллекцию настоящему ценителю. Деньги с продажи плакатов он планирует потратить исключительно на развитие и реабилитацию ребенка и благотворительность. Александр рассказал КП-Новосибирск, что участвует в воспитании ребенка с синдромом Дауна бывшей супруги. Новосибирец не является его биологическим отцом, но любит как своего.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовосибирец продает коллекцию постеров Eminem за полтора миллиона рублей, чтобы помочь ребенку с синдромом Дауна.Мальчику необходим курс реабилитации для того, чтобы он научился говорить. (подробнее)