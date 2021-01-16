В правительстве Новосибирской области рассказали о том, что открыли горячую линию для родителей воспитанников Ояшинского детского дома-интерната. По специальным телефонам консультацию может получить любой родитель, воспитывающий ребенка с ограниченными возможностями.— Стационарное учреждение работает в штатном режиме и продолжает реабилитационный процесс в отношении проживающих в интернате воспитанников, а также детей в сопровождении родителей, — говорится в сообщении регионального правительства. — Получить консультацию специалиста можно по телефону 8-953-886-74-57 в будние дни с 8.30 до 17.30. В нерабочие дни можно оставить голосовое сообщение.Ранее КП-Новосибирск писала о том, что что сибирячка обвинила дом-интернат для умственно отсталых детей в жестоком обращении с ее племянником. В конце декабря парня забрали домой, так как ему исполнилось 18 лет. Когда домой привезли, начали переодевать, то просто ахнули: со слов родных, на теле подростка не было живого места. После того, как информацию обнародовали в СМИ следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСледователи возбудили уголовное дело после избиения подростка в интернате под Новосибирском.Расследование дела продолжается. (подробнее)«Его били и привязывали к кровати»: сибирячка обвинила интернат в издевательствах над племянником-инвалидом — у подростка оказались сломаны пальцы.Следователи начали проверку и выясняют, что произошло с парнем. (подробнее)