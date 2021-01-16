В Здвинском районе у автобусной остановки «Село Цветники» полицейские задержали двух мужчин 38 и 27 лет. В руках у них были подозрительные пакеты. Внутри полицейские обнаружили марихуану. Это произошло 19 декабря. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.— Как пояснили задержанные, больше килограмма марихуаны они собрали и хранили для личного пользования. Заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере», — рассказали в пресс-службе ведомства.Сибирякам избрана мера пресечения в обязательства о явке. Им грозит до 10 лет лишения свободы.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru