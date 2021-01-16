Погода в Новосибирске 16 января 2021 года: столбик термометра поднимется до -5 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.— В первой половине дня температура воздуха составит от -14 до -16 градусов. Усилится южный ветер до 10 метров в секунду. Осадков не ожидается. Осторожно, на дорогах будет скользко. Днем в Новосибирске потеплеет до — 10 градусов. Местами порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. По области температура воздуха местами составит -5 градусов, — говорится на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.По прогнозу «Яндекс. Погоды» в Новосибирске потеплеет. Температура утром будет -19 градусов, днем -11 градусов, вечером также -11 градусов.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru