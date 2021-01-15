Новосибирская художница Елена Бертолло создает необычные произведения искусства в разных стилях и техниках, начиная от живописи и заканчивая перформансом. Один из ее последних ярких проектов — «Постоять и уйти», где представлены нестандартные арт-объекты, выполненные буквально из подручных материалов.— В «Постоять и уйти»сделать фотодокументацию мне помогла Янина Болдырева, новосибирский художник. В этом проекте мы размышляли о красоте, как понятии условном, субъективном, сконструированном из фрагментов индивидуального опыта и о действиях художника в этом контексте. Наши арт-объекты не были «привязаны» к одному месту — постояли и ушли, как фишки в настольной игре или растения в горшках, которые перемещают с места на место, пытаясь прикрыть то дырку в стене, то обсыпавшуюся штукатурку — украсить это место, — рассказала Елена Бертолло изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — А материалы мы, для создания этих арт-объектов, использовали самые обычные: черенок лопаты, бетонная смесь, фанера, утеплитель для труб. Наши «фишки» можно было переносить, перевозить и расставлять в произвольном порядке и где угодно. Всюду, где у тебя появилось желание вмешаться и «украсить».Сейчас проект новосибирской художницы «Постоять и уйти» можно увидеть в МВК им. И.С.Шемановского в Салехарде.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru