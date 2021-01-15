Пожар в Оби 15 января 2021 года случился вечером: об этом рассказали очевидцы в соцсетях. По словам сибиряков, на место происшествия приехала скорая помощь.— Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома на улице ЖКО Аэропорта, 20, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев события. — Из горящей квартиры на втором этаже пожарные эвакуировали двух пострадавших с серьезными ожогами.В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, как тушили этот пожар. До приезда спасателей из дома сами эвакуировались 13 человек.— Сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Аэропорта ЖКО в городе Обь поступило около 22:20. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны горела квартира на втором этаже, из окна шел густой черный дым. Сотрудники МЧС эвакуировали из горящей квартиры двух пострадавших с ожогами, которых госпитализировали медики. Около 13 минут понадобилось на ликвидацию огня. В комнате на площади 15 квадратных метров горели домашние вещи. Также при помощи спасательных устройств эвакуировали еще одного человека с этажа, расположенного выше. Из подъезда самостоятельно, до прибытия пожарных, эвакуировались 13 жильцов дома.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru