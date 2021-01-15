В Новосибирской области завершились поиски 13-летней школьницы из Барабинска, которая 10 января ушла из дома и не вернулась. Родителям она сказала, что пошла в магазин. После того, как домой девочка так и не пришла, они обратились в полицию и рассказали о произошедшем журналистам. Теперь мама школьницы сообщила КП-Новосибирск, что ее дочь нашлась и благополучно вернулась домой.— Дочка нашлась, 13 января она уже была дома, с ней все сейчас хорошо. Она была в доме у одной своей знакомой, там часто собираются компании молодежи, — рассказала КП-Новосибирск мама школьницы.Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске завершились поиски 15-летней школьницы, которая пропала после выписки из больницы вместе со своей двухмесячной дочкой. Их несколько дней искала полиция, но через три дня восьмиклассница с ребенком сама вышла на связь.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Сказала, что ушла в магазин»: 13-летняя школьница пропала в Новосибирской областиО ней ничего неизвестно уже 2 дня (подробнее).В Новосибирске три дня искали 15-летнюю школьницу, пропавшую с младенцем из больницыДевочка скрывалась у отца своего ребенка, пока мать искала ее с полицией (подробнее).