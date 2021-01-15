Пожар на улице Кошурникова в Новосибирске 15 января 2021 года случился в многоэтажном жилом доме. Его прибыли тушить пожарные.— Сообщение о возгорании в многоэтажном доме в Дзержинском районе поступило в 17:35. Через 6 минут пожарные расчеты были на месте вызова. Внутри подъезда признаков горения не было, однако сотрудники МЧС произвели разведку пешком по лестничным маршам до 25 этажа. На 7 этаже было обнаружено задымление: после этого была проведена поквартирная эвакуация жильцов при помощи спасустройств по незадымленной лестнице на подземную парковку. Эвакуировать спасателям удалось 21 человека, еще 12 покинули подъезд сами, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Как стало известно, произошло небольшое возгорание в электрокабилей от электрощитка на 7 и 8 этажах. По кабелям она распространилось на верхние этажи.Пожарным удалось ликвидировать горение на площади 1 квадратный метр и не допустить распространения огня. Спасатели провели также дымоудаление в подъезде. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На место произошедшего прибыли представители администрации ТСЖ: они производят восстановительные работы.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru