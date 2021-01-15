Пробки в Новосибирске 15 января 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, в целом загруженность дорог в городе оценивается в 9 баллов.— Массовое ДТП у Инструментального завода привело к большой пробке на улице Большевистская, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев произошедшего. — Пожилой водитель хэтчбека Nissan Note не успел среагировать на дорожную ситуацию и столкнулся сразу с тремя транспортными средствами: кроссовером Mazda CX-5 и седанами Toyota Prius и KIA Optima. Автомобили участников аварии заняли два ряда для движения в сторону Выборной. Крупные заторы образовались на Ипподромской магистрали, Красном проспекте и улице Фабричной движении в сторону Речного вокзала.В целом, на правом берегу движение затруднено на таких улицах как Фабричная, Большевистская, проспект Димитрова, Восход, Кирова, Кошурникова, Ипподромская, Красный проспект, Нарымская, Никитина, Гоголя и Богдана Хмельницкого. На левом берегу проехать трудно на проезде Энергетиков, улице Станционной, Ватутина, Хилокская и Порт-Артурская.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru