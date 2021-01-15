Новосибирского экс-полицейского Дениса К., подозреваемого в убийстве девушки-трансгендера Виктории Басаковской, признали вменяемым. Это подтвердила психолого-психиатрическая экспертиза.— По результатам психолого-психиатрической экспертизы он был признан вменяемым, сейчас расследование по данному уголовному делу продолжается, — пояснила КП-Новосибирск старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Напомним, ранее КП-Новосибирск подробно рассказывала о данной истории. Напомним, 20-летнего сибиряка обвиняют в убийстве известной в Новосибирске девушки-трансгендера Виктории Басаковской, с которой у него, по некоторым сведениям, был роман. Тело девушки было найдено 13 октября недалеко от села Бурмистрово Искитимского района.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Убил и спокойно пошел на работу»: что известно о полицейском, задушившем любовника-трансгендераЗнакомые утверждают, что погибший жил в одной квартире с сестрой сержанта (подробнее).«Задушил голыми руками, отрезал палец»: полицейский убил своего любовника – самого знаменитого трансгендера СибириСотрудник ППС задушил Николая Басаковского и вывез его тело на тележке в поле, чтобы скрыть преступление (подробнее).