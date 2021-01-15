Наталья Толоконская — врач и супруга бывшего губернатора области раскритиковала лечение коронавируса антибиотиками. Она написала об этом в посте, посвященном памяти бывшего ректора Сибирского государственного медицинского университета Вячеслава Новицкого, в своем инстаграме.— Хочется кричать в голос. Душа мечется! Не могу принять, что нет Вячеслава Викторовича Новицкого. Это был замечательный просвещенный человек с поэтической душой, ученый, музыкант. Сильная личность, харизма, благодаря чему СибГМУ держался в своей духовности дольше других. Он никак не должен был умереть, тем более от вируса! — пишет Наталья Толоконская в своем посте. — Это все тупой шаблон все более жестоких химических лекарств, подавляющих и протезирующих, без всяких надежд и обещаний здоровья. Только слепой не увидит, что массированный и необоснованный натиск антибиотиками и противовирусными, особенно в первые дни болезни, обезоруживает человека, порождает риски мгновенного обвала всей адаптации, тяжелых осложнений.Напомним, Наталья Толоконская является давней сторонницей альтернативной медицины, которая не признается научным сообществом. Она регулярно публикует в своих соцсетях разные истории из своей врачебной практики и высказывается на разные медицинские темы. Ранее КП-Новосибирск писала о том, как Наталья Толоконская высказалась о причинах болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. По ее мнению, на состояние здоровья артистки могло повлиять ЭКО и гормоны.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Анастасия Заворотнюк потеряла здоровье из-за ЭКО и гормонов»: жена экс-губернатора Толоконского высказалась о причинах болезни актрисыСупруга известного политика Виктора Толоконского, Наталья Толоконская привела успешные примеры из своей врачебной практики, но снова подверглась критике (подробнее).