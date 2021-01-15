15-летняя школьница из Новосибирска с двухмесячной дочкой выписалась из больницы и пропала. Их искали нескольких дней, сообщил источник «КП-Новосибирск». В отделе опеки Первомайского района подтвердили информацию.— Девочка родила а 15 лет, с 31 декабря 2020 года молодая мать и ее дочь лежали в городской клинической больнице №3 в Заельцовском районе. И вот их выписали, но с ними была потеряна связь, — рассказали «КП-Новосибирск» в отделе опеки Первомайского района Новосибирска. Там же добавили, что школьницу не первый раз ищут, она уже уходила из дома.Поисками девочки и младенца занималась полиция, но через три дня восьмиклассница с ребенком сама вышла на связь.— Она пришла в школу за домашним заданием. Оказалось, что после выписки они позвонила отцу ребенка, тот забрал их к себе. А мать они не предупредили — у женщины нет даже телефона. Та перепугалась, что потеряла дочь и пошла в полицию, — рассказала «КП-Новосибирск» социальный педагог восьмиклассницы.Учительница пояснила «Комсомольской правде», что мать 15-летней роженицы нигде не работает, у женщины нет даже среднего образования. Она почти не умеет читать и писать, подрабатывает продажей вещей с рук. Женщина с девочкой и грудным ребенком живут с 80-летней бабушкой на съемной квартире, отца в семье нет.В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области сообщили, что держат ситуацию на контроле.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске беременная школьница сбежала с женихом из цыганского табораОпека не может найти девочку, семья жениха тоже пропала (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru