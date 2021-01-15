Хорошая новость для новосибирцев: с 16 января в Советском и Первомайском районе сразу 15 новых автобусов выйдут на три маршрута - № 23 «Общественный торговый центр – ОРМЗ» (5 единиц), № 45 «Чемской бор – Центральный корпус» (5 единиц), № 54 «Твардовского – Вокзал Новосибирск-Главный» (5 единиц).Напомним, в рамках пилотного проекта «Народный бюджет» Новосибирску было выделено 100 миллионов рублей на покупку 15 газомоторных минских автобусов 2020 года выпуска для МКП «ПАТП-4». Эти средства пошли на предоплату и первый лизинговый платёж. Согласно контракту, последующие платежи будут выплачиваться силами самого предприятия в течение 60 месяцев.Но это не все: в течение 2021 года для Новосибирска закупят еще 40 газомоторных автобусов.- Мы приложили немало усилий для того, чтобы сохранить муниципальный общественный транспорт. Сейчас речь идёт о его модернизации, развитии, а следовательно, о комфорте, удобстве и надёжности перевозок. Уверен, что эти автобусы, которые пришли прямо с конвейера минского автозавода, покажут себя с самой лучшей стороны. Их всего 15, но это только первый шаг. В этом году планируем закупить большую партию автобусов. Мы будем продолжать эту работу совместно с правительством Новосибирской области, пока не достигнем 100 % обновления всего подвижного состава, – отметил мэр Анатолий Локоть.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru