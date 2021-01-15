В поселке Линево Искитимского района пропал 39-летний Юрий Гурьев. О нем ничего неизвестно со 2 января. Сибиряка ищут полицейские и волонтеры. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».— В день пропажи его видели в компании знакомого. Затем они расстались, пошли в разные стороны, — сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, длинные седые волосы, зеленые глаза.Он был одет в черную куртку, черные кроссовки, синие джинсы, черная шапка.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего,сообщите, по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru