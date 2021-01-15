Комета Леонард в Новосибирске в 2021 году: новосибирцы смогут увидеть ее без телескопов. Открыли ее в начале января, получила свое название в честь первооткрывателя. О приближении «хвостатой гости» рассказали астрономы учебно-научного центра «Планетарий».— К Земле приближается комета C/2021 A1 (Leonard). Ожидается, что 12 декабря она будет на расстоянии менее 0,23 астрономической единицы от Земли — это 34,5 миллиона километров. В Новосибирске ее можно будет наблюдать уже осенью, а в декабре — увидеть невооруженным глазом, — рассказала специалист «Планетария» Виктория Дамм.По прогнозам ученых, комета будет самой яркой среди всех, которые подлетят к Земле в 2021 году. Также астрономы-любители за этот год смогут понаблюдать за еще четырьмя кометами, но разглядеть их можно будет только в телескоп.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru