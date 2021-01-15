В пятницу, 15 января, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.— Это мужчины в возрасте 49 лет, 65 лет, 86 лет, женщины в возрасте 54 года, 58 лет, 59 лет, 89 лет,92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 089 человек, — говорится в сообщении оперштаба.На данный момент в реанимации находится 90 человек, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 25 пациентов.За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 139 человек, выздоровели 226 пациентов.С начала вспышки коронавирус диагностировали у 30035 человек, в том числе у 1 717 детей., выздоровели 26823 пациента.В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru