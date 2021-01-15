В Новосибирске открыли Музей истории следствия Новосибирской области. 15 января исполняется 10 лет со дня образования следственного комитета РФ, к этому событию и приурочили открытие новой экспозиции. Здесь представлены инструменты, которыми пользовались следователи раньше, — среди них есть даже мотоцикл.— Этот мотоцикл использовался на службе. В 1980-1990-е годы в Усть-Таркском районе наши коллеги — следователи из милиции выезжали на нем на место происшествия, — пояснил КП-Новосибирск руководитель организационно-контрольного отдела СУ СК РФ по НСО Михаил Третьяков. — Нормальных дорог не было, какой был транспорт — на таком и ездили. У него еще есть коляска, но в музее для нее не хватило места.Находится музей в здании следственного управления на Красном проспекте, 11. Попасть сюда непросто.В небольшом помещении представлены экспонаты и документы, рассказывающие про работу следователей прошлого столетия. Экспонаты довольно любопытные: чемоданчик криминалиста, копии вещдоков с реальных уголовных дел, печатные машинки и даже шило с дрелью для сшивания увесистых пачек бумаг (отсюда пошла фраза «дело шьют»).В центре музея — образец кабинета следователя со столом, сейфом, формой на вешалке и предметами, ставшими уже артефактами.— В нашей обновленной экспозиции представлены материалы, касающиеся становления органов следствия, начиная с 18 века. Представлены материалы первых уголовных дел, которые расследовались нашими коллегами, образцы криминалистической техники и многое другое, — рассказал руководитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Андрей Лелеко. — Мы проработали регламент посещения. Конечно, когда будут сняты все ограничения, мы планируем целевое посещение и сотрудниками, и кадетами. И любой гражданин сможет через наш сайт обратиться с просьбой предоставления возможности ознакомиться с экспозицией.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧитайте на WWW.NSK.KP.RU: https://www.nsk.kp.ru/daily/27225/4352363/