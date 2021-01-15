Стала известна предварительная причина пожара, который произошел в шестиэтажном доме в Бердске 15 января. В двухкомнатной квартире, где начался пожар, спасатели обнаружили тела двух человек.На месте трагедии работаю следователи СК по Новосибирской области. Установлены личности погибших людей. Ими оказались супруги: 79 и 74 лет. Мужчина являлся инвалидом, неходячим.— Предварительная причина пожара — перегрузка электроприборов, короткое замыкание электропроводки. Проводится доследственная проверка. Точную причину гибели людей установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Как сообщил источник КП-Новосибирск, пожар произошел из-за короткого замыкания электрогрелки.Напомним, в шестиэтажном доме загорелась квартира на первом этаже. Спасатели эвакуировали из дома 20 человек, в том числе троих детей. Сообщалось, что квартира, в которой начался пожар, была захламлена.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Бердске загорелась квартира в шестиэтажном доме: есть погибшие.Их тела обнаружили спасатели, когда тушили огонь. (подробнее)